Dziedātājas samtainā un spēcīgā balss saviļņoja Siguldas iedzīvotājus un viesus, savukārt laikapstākļi lutināja ar skaistu saulrietu un patīkami siltu vakaru. Māksliniece koncerta laikā bija pārsteidzoši sirsnīga un neslēpa sajūsmu par Siguldas pilsdrupām un lielisko vakaru.

"Sunset Festival" norisinās Siguldas pilsdrupu estrādē otro gadu, taču tā pirmsākumi meklējami jau 2015. gadā, kad Siguldā viesojās pasaules džeza leģenda Ričards Bona un avangardiskā Rošīna Mērfija. Pērn Siguldā izskanēja īru dziesminieka Demjena Raisa izpārdotais koncerts un britu grupa "James". Šī gada festivāla ietvaros vēl paredzētas divas dienas – 9. augusts ar jaunzēlandiešu grupu "The Naked And Famous" un 15. augusts ar britu sensacionālo trio "The xx".

Biļetes pieejamas visās "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.