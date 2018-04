Mūzikas un mākslas festivāls "Coachella" ik gadu norisinās ASV, Kalifornijā, Kolorado tuksnesī, vienā nedēļas nogalē pulcējot vienkopus slavenākos planētas māksliniekus. Arī šis gads nebija izņēmums – festivāla viesu vidū bija tādi mūziķi kā Bejonse, Eminems, bijušās amerikāņu rokgrupas "The Talking Heads" līderis Deivids Bērns, "Alt-J", Laura Pergolizzi un daudzi citi.

Kā vēsta ārvalstu mediji, viennozīmīgi spilgtākais festivāla priekšnesums bija Bejonses uzstāšanās, kas aizsākās ar 2003. gada debijas singlu "Crazy in Love", pēc kura viņa izpildīja 2016. gada albuma "Lemonade" hitus "Freedom", "Formation" un "Sorry".

Uzstāšanās gaitā uz skatuves R&B dīvai pievienojās arī viņas vīrs reperis Jay Z un māsa Solange, kā arī uz trim dziesmām – "Lose My Breath", "Say My Name" and "Soldier" – notika arī grupas "Destiny's Child" atkalapvienošanās.

Savukārt kompozīcija "Run the World (Girls)" izskanēja kā uzsaukums un pateicība ikvienai sievietei, kuras kāpušas uz skatuves pirms viņas.

"Paldies jums, ka ļāvāt man būt pirmajai melnādainajai sievietei – "Coachella" galvenajai māksliniecei," viņa sacīja pūlim. "Šī man ir ļoti nozīmīga uzstāšanās... Vai mums šeit šovakar ir kāda spēcīga sieviete?"