3. jūlijā "Origo Summer Stage" notika Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" ieskaņas koncerts, priecējot klausītājus ar latviešu tradicionālo mūziku no dažādiem Latvijas novadiem. Festivāls, kas katru gadu norisinās kādā no trijām Baltijas valstīm, šogad notiks Lietuvā, taču nākamajā gadā, proti, Latvijas simtgadē, jau 11. reizi tā norises vieta būs Latvija.

Folkfestivāls "Baltica" ir Baltijas tautām ļoti nozīmīgs folkloras festivāls, kas demonstrē tautu tradicionālo kultūru - dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību un citas tautas kultūras izpausmes formas. Koncerta laikā skatītājus priecēja etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas un daudzi individuālie izpildītāji ar dažāda veida priekšnesumiem.

"Šogad Lietuvā no 4. līdz 9. jūlijam notiek Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica", kurā Latviju pārstāv kurzemnieki – Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis. Ieskandinot šo festivālu "Origo Summer Stage", klausījāmies gan pavisam nesen izveidojušos, bet sevi jau spilgti pieteikušus ansambļus un folkloras kopas, kā ansambli "Austras koks" no Rīgas un jaunos muzikantus no Iecavas "Tarkšķu Mandolīnistus", gan tautā jau iemīļotos vidzemniekus – Amatas novada folkloras kopu "Ore", latgaliešus – Igauņu ģimenes ansambli no Rēzeknes novada un zemgaliešus – Iecavas ansamblis "Tarkšķi". Īpašs sveiciens šī gada festivālam bija Latvijas lietuviešu kapelas "Jurginas" priekšnesums. Nākamgad festivālu "Baltica" atkal sagaidīsim Latvijā," stāsta folkloras eksperte Gita Lancere.

Iecavas "Tarkšķi" ir folkloras kopa, kas darbojas Iecavā. Folkloras kopas sastāvā ir dažāda vecuma dalībnieki, kuri ļoti labprāt spēlē vijoles, kokles, stabules, cītaru, dūdas, mandolīnu u.c. mūzikas instrumentus, kā arī dzied un dejo. "Tarkšķi" radās 1992.gadā Rīgā un darbojās tur 10 gadus, pēc tam folkloras kopa no jauna tika dibināta Iecavā, kur darbojas vēl šobaltdien. Savukārt ansamblis "Austras koks" pastāv nepilnu gadu un tās vadītāja ir Laima Jansone - Latvijā labi pazīstama un mīlēta mūziķe, kas ap sevi pulcējusi muzicēt gribošus un kokli mīlošus cilvēkus. Folkloras kopa "Ore" darbojas Cēsīs un Amatas novadā, un tās dalībnieki ir aktīvi šī novada folkloras dzīves virzītāji. Viņi gan muzicē paši, gan rīko danču vakarus un tautas muzikantu nometnes, gan arī nodarbojas ar amatniecību.

"Origo Summer Stage" programma jūlijā: