Koncertā tika ieskandināts arī jaunais Dzintaru koncertzāles "Steinway & Sons" koncertflīģelis, kas būs paredzēts lietošanai tikai vēsturiskajā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Šis bija vienīgais koncerts, kurā jaunais koncertflīģelis skanēja uz Dzintaru koncertzāles Lielās zāles skatuves.

Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis, vasaras sezonas atklāšanas koncertā sacīja: "Man ir patiess prieks, ar šo skaisto koncertu atklāt Dzintaru koncertzāles vasaras sezonu, kurā mūs priecēs izcili mākslinieki no visas pasaules. Kopš vēsturiskās Dzintaru koncertzāles atjaunošanas 2015. gadā tās darbība ieguvusi vēl nebijušu vērienu. Mūziķi to pamatoti uzskata par vienu no pasaules labākajām koncertzālēm, un tādēļ arī tās aprīkojumam jāatbilst visaugstākajiem standartiem. Turpmāk Dzintaru koncertzāles arsenālā būs divi "Steinway" koncertflīģeļi. Vienu izmantos vasaras koncertiem ārā, bet otru – tikai vēsturiskajā slēgtajā zālē. Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda un Jūrmalas pilsētas atbalstam, šis mūsu sen lolotais sapnis nu ir piepildījies."