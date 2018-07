Piektdien, 20. jūlijā, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" ar pasaules opernamu zvaigznes Marinas Rebekas dalību izskanēja klasiskās mūzikas festivāla "Šalc" noslēguma koncerts "Salut d'Amour".

Marinas Rebekas sniegumā varēja dzirdēt Vēstules skatu no Pētera Čaikovska operas "Jevgeņijs Oņegins" un Elizabetes āriju "Dich, teure Halle" no Riharda Vāgnera operas "Tahneizers". Koncerta īpašais brīdis bija valsts simtgades godinājums ar Jāņa Mediņa slaveno Āriju no Trešās orķestra svītas. Šo latviešu simfoniskās mūzikas simbolu jaunā veidolā licis pieredzējušais Liepājas diriģents un aranžētājs Jēkabs Ozoliņš – starp orķestra instrumentiem viņš ieaudis vokalīzi sievietes balsij, un Marinai Rebekai bija jaunās versijas pirmatskaņotājas gods.

Savukārt Latvijas koncertdzīvei unikālajā mākslinieciskajā vienībā – Latvijas Festivāla orķestrī – festivāla "Šalc" ietvaros pulcējās izcila, starptautiski daudzveidīga mūziķu komanda. Orķestra sastāvā muzicēja Amsterdamas Karaliskā Concertgebouw orķestra čellu grupas koncertmeistara vietnieks Johans van Īrsels, otro vijoļu grupas mūziķe Annabeta Veba un mežragu grupas koncertmeistars Laurenss Vaudenbergs, Jevgēņija Svetlanova Krievijas valsts simfoniskā orķestra koncertmeistars Sergejs Grišins, Sanktpēterburgas filharmonijas Akadēmiskā simfoniskā orķestra altu grupas koncertmeistars Andrejs Dogadins un kontrabasu grupas otrais koncertmeistars Rostislavs Jakovļevs, kā arī daudzi izcili mūziķi no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

Pie diriģenta pults Karela Marka Šišona pēkšņo veselības problēmu dēļ stājās Guntis Kuzma, kurš ir LNSO diriģents un JVLMA Koka pūšaminstrumentu klases vadītājs. Bijis LNSO klarnešu grupas koncertmeistars no 2008. līdz 2014. gadam un Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" pirmā klarnete no orķestra dibināšanas 2006. gadā līdz 2016. gadam.