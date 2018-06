16. jūnijā Rīgas centrā, pie Brīvības pieminekļa un pilsētas kanāla krastos ar novadu sadziedāšanos un gājienu atklāts folkloras festivāls “Baltica”.

Atklāšanā piedalījās apmēram 300 folkloras kopas un ansambļi.

Atklāšanu ievadīja vairāk nekā 1000 folkloristu sadziedāšanās Rīgas kanāla abos krastos. Interesi par pasākumiem izrādīja iedzīvotāji un pilsētas viesi, kuri sadziedāšanās laikā bija pulcējās uz kanāla tiltiņiem un gājiena laikā folkloras kopu dalībniekus atbalstīja ar aplausiem.

Vēlāk sākās gājiens ap Brīvības pieminekli. Katras folkloras kopas un ansambļa dažāda gada gājuma dalībnieki gājienā piedalījās ar savu karogu un novadam atbilstošos tautas tērpos. Tāpat liela daļa bija greznojusies ar Līgo svētku vainagiem un rokās nesa Jāņu zāles.

Vairākiem kolektīviem līdzi bija dažādi mūzikas instrumenti - akordeoni, bungas, vijoles, suitu dūdas, ragi un citi. Atsevišķi dalībnieki gājiena laikā ļāvās dejas solim.

Gājienu ievadīja viena no vīru kopām, nesot Latvijas karogu, kam sekoja Baltijas valstu un citu ārvalstu pārstāvji. Pasākuma vadītāji pieteica katru atsevišķo kopu un ansambli. Attaisnojot savu nosaukumu, kā vieni no skaļākajiem sevi parādīja folkloras kopa "Tarkšķi", taču no viņiem daudz neatpalika arī citi dalībnieki.

Gājiena dalībniekus ar dziesmām sveica folkloras kopu dalībnieki, kuri turpina muzicēt uz skatuves Brīvības laukumā.

Gājienu noslēdza vīru kopa "Vilki".

Festivāla programmā sešu dienu garumā iekļauti vairāk nekā 20 pasākumi Rīgā un reģionos.