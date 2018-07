Šogad festivāla piektdienas programmas ietvaros uzstājās pašmāju apvienības "Astro'n'out", "Jauno Jāņu orķestris", "Inokentijs Mārpls", "Linga", Fēlikss Ķiģelis, kā arī nu jau par tradīciju kļuvusī "Fono Cēsis" atklājošā grupa "Doni Tondo", kuras sastāvā arī dziesminieks un cēsnieks El Mars.

Pasākums tika aizvadīts ļoti veiksmīgi – laika ziņās solītais lietus festivālam gāja secen, un tā vietā visu vakaru apmeklētāji bija spiesti cīnīties ar svelmi. Pulksten četros "Fono Cēsis" skatuve devās atpūtā līdz sestdienas, 21. jūlija, pulksten 15.30, kad festivāla otro dienu iesāks komiķu apvienība "Comedy Latvia".

Otrajā pasākuma dienā uz skatuves kāps tādi mūziķi un grupas kā "Pērkons", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Oranžās brīvdienas", Edavārdi, "Riga Reggae", Čipsis un Dullais, cēsnieki "Transleiteris" un Miks Dukurs, kā arī komiķu apvienība "Comedy Latvia".

Savukārt sestdien ballīti pēc koncertu beigām savā aizgādniecībā pārņems dīdžeju apvienības "Funky Breakout" pārstāvis All-Viss un Funky DJ Elegant.

Festivāls notiek piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.