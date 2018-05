Melburnā dzimusī un augusī Minoga atpazīstamību ieguva ar piedalīšanos Austrālijas ziepju operā "Kaimiņi" ("Neighbours"). Kopš tā laika viņa ieguvusi gan klausītāju, gan izklaides industrijas atzinību, radot komerciāli veiksmīgu dziedātājas karjeru. Minoga iemantojusi tādus titulus kā Popa princese un Popa dieviete, kā arīdzan atzīta par visu laiku visvairāk pārdoto Austrālijas mākslinieci.

"Es zinu, ka šis ir labs posms manā dzīvē, un esmu pateicīga" pirms dzimšanas dienas viņa atklāj ārvalstu medijiem. "Es nezinu, vai pie vainas ir 50. dzimšanas diena, gan jau, ka tai ir liels sakars ar visu, bet varbūt dzīve vienkārši kļūst lēnāka. Lai gan tas skan nedaudz smieklīgi, jo aizvien notiek tik daudz visa kā, taču tas notiek citā tempā, ar citu domāšanu un sapratni... Es jūtos labi un esmu pateicīga."

Kā zīmīgs Minogas karjeras pagrieziena punkts izceļams duets ar Niku Keivu, kas nopulēja viņas reputāciju to fanu un kritiķu acīs, kas iepriekš viņas daiļradei dižu uzmanību nepievērsa vai uzlūkoja ar skepsi. Savukārt šai sadarbībai sekojošais albums "Impossible Princess" pierādīja, ka Minoga ir ne tikai talantīga dziedātāja, bet arīdzan multimāksliniece, jo viņa bija arī komponiste un producente.

Minogas dziedātājas karjera turpināja zelt un plaukt tuvākos 10 gadus, albumam "Fever" 2001. gadā ierindojoties topu pirmajās vietās visā pasaulē, savukārt megahits "Can't Get You Out Of My Head" bija numur viens aptuveni 40 valstīs.

Tiesa, lai arī produktīva, tomēr šī dekāde māksliniecei atnesa arī gana nopietnu pārbaudījumu, proti, krūts vēzi 2005. gadā. Viņai tika veikta operācija, kurai sekoja ķīmijterapija. 2006. gadā slimība tika uzveikta.

Dzimšanas dienas gaidās Minoga savā "Twitter" kontā publicēja vairākas fotokolāžas no savas karjeras un dzīves spilgtākajiem mirkļiem.

And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50..... Let's go! pic.twitter.com/piZy3FMtHu

2008-18 - A diamond skull, fountains, and a royal encounter. Moments from another packed decade! #KylieGoldenYears pic.twitter.com/dhCWCCjHCE

This decade also bought the challenge of breast cancer. With the help of family, friends, medical teams and of course all of you, we made it through. There are some great organisations who are there to help, such as @BCCare. IF you need a 🎁 idea, 😉👉🏼 https://t.co/OmDtewFCzg pic.twitter.com/CabY1CB9Wq

1998-2008 - FEVER really got me good! 5 tours and 5 albums kept me busy! #KylieGoldenYears pic.twitter.com/hxiapntRAw

Some moments from 1988-98. Too. Many. To. Choose. From! I did a lot in my twenties! #KylieGoldenYears pic.twitter.com/afr4jHpZMb

