19. aprīlī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" izskanēja Latvijas valsts simtgades vērienīgākā mūzikas projekta "Latvijas gredzens" trešais stāsts "Vidzemes gredzens", kura mākslinieciskā koncepcija īstenojās muzikālā izstādē "Kalns uz augšu ies", portālu "Delfi" informē Latvijas Radio kora pārstāve Dagne Indāne.

Koncertcikls "Latvijas gredzens" kā dāvana Latvijai valsts simtgadē aizsākās jau pērnā gada pavasarī, un līdz šim ir piedzīvojis Latgalei un Kurzemei veltītos gredzenus – koncertizrādi "Rakstiem un skaņai" un lielkoncertu "Pūt, vējiņi". Vērienīgais mūzikas projekts ir Latvijas Radio kora mākslinieciskā vadītāja, diriģenta Sigvarda Kļavas lolotā ideja – četros konceptuāli atšķirīgos gredzenos, muzikālos kopumos izcelt un parādīt katra Latvijas novada īpatnības, bagātības un enerģiju caur nācijai dārgāko – vietējo cilvēku skatupunktu.

"Vidzemes gredzena" muzikālās izstādes "Kalns uz augšu ies" skatuves mākslinieciskajā tēlā sabalsojās Latvijas Radio koris un četri mūziķi – dziedātājs un leijerkastes spēlmanis Daumants Kalniņš, ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis, akordeonists Artūrs Noviks un pianists Rihards Plešanovs.

Muzikālās izstādes koncepcijas autore ir izstāžu kuratore Guna Kalnača, savukārt vizuālo koncepciju izstrādājusi un realizējusi radošā studija "Dd studio" – Jānis Mitrēvics, Zane Priede, Ilze Zigerte un Helēna Ozola.

"Šis ir emocionāls stāsts, arī subjektīvs stāsts. Neviens nevar par Vidzemi visu izstāstīt stundas laikā. Mēs esam atļāvušies būt pietiekami emocionāli un subjektīvi. Un tāda jau arī ir šodienas kultūras būtība - mūs interesē cilvēks, mūs interesē personība," uzsver koncepcijas autore.

Projekta idejas autors, diriģents Sigvards Kļava pa Vidzemes stāsta radīšanas ceļu gājis ilgi. "Muzikālo celiņu veidoju tā, lai tas nedisonē ar vizuālo tēlu, lai mūzika ienes bildei papildus slāni," saka diriģents. Vidzemes stāsts ir ļoti blīvs, tas sastāv no septiņām epizodēm, Vidzemes stāsta sižeta līnija vijas no izglītības pirmsākumiem, no valodas aizmetņiem, no dziesmu svētku pirmsākumiem līdz pat šodienai, ieskicicējot arī tālāko ceļu radošas komandas interpretācijā.

Sigvards Kļava pauž arī gandarījumu par mākslinieciski noietā ceļa galamērķi – muzikālo izstādi "Kalns uz augšu ies", jo ir izdevies "uzbūvēt muzikālu izstādi – bildi, kura skan, bildi, kura muzikāli elpo, un caur šo bildi izstāstīt savu stāstu par Vidzemi". Muzikālās izstādes mākslinieciskajam vadītājam ir vienlīdz svarīgi gan ļaut skatītājam piedzīvot sevi kā skanīgās gleznas līdzvaroni, gan meklēt katrā Latvijas novadā nozīmīgākās laikmeta zīmes un izstāstīt tās vienotā muzikālā stāstā. "Skatītāji neies uz izstādi, bet skaniskā izstāde atnāks pie skatītājiem", tā diriģents Sigvards Kļava.

Koncertuzvedumu cikla trešais posms "Vidzemes gredzena" muzikālā izstāde "Kalns uz augšu ies" veidota kā vizuāls ceļojums plašajā laika telpā, ko veido dažādi vēsturiski nozīmīgi pieturpunkti. Muzikālās izstādes autori Vidzemi atspoguļo kā gara spēka vietu, kā Latvijas kultūras sakņu vietu, Valsts karoga un Himnas šūpuli, Dziesmu svētku pirmsākumu vietu, dzejnieku, rakstnieku, komponistu, mākslinieku, skolotāju ideālās Latvijas sapņojumu un iedvesmas zemi. Vidzeme atspoguļota kā latviešu pašapziņas un patriotisma mošanās vieta, kā vēsturiski un valstiski zīmīgu notikumu epicentrs un brīvības cīņu un varonības simbols.

"Vidzemes gredzena" muzikālā kolāža ir neparasti bagāta. Tajā savijas visdažādāko komponistu skaņdarbi, sākot ar latviešu klasiķiem un dižmeistariem, līdz pat mūsdienu elektroniskās mūzikas skaņražiem un dažādiem īpaši muzikālajai izstādei rakstītiem muzikāliem trokšņiem.

Viena no jaunākajām diriģenta idejām, kas ieskanēsies gleznu koncertā, ir īpaši "Vidzemes gredzenam" izgatavotā leijerkaste. Neparastais mūzikas intruments tapis sadarbībā ar ērģeļbūvētāju Jāni Kalniņu. "Ārkārtīgi neritmisks, bet dzīvs instruments," tā diriģents Sigvards Kļava raksturo jauno skanisko avotu. Leijerkastei Vidzemes stāstā arī ir simboliska nozīme – tā ieskanoties ikreiz pāršķir jaunu Vidzemes stāsta lappusi, tā uzgriež nākamo Vidzemes stāsta sēriju, turklāt leijerkaste organiski iekļaujas mazajā muzikālajā ansamblī kā pilvērtīgs spēles partneris.

"Vidzemes gredzena" muzikālā izstāde "Kalns uz augšu ies" turpmākās izrādes piedzīvos 21. aprīlī Latgales vēstniecībā "Gors", 25. aprīlī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", 26. aprīlī Jelgavas kultūras namā.

Noslēdzošais vērienīgā koncertcikla "Latvijas gredzens" posms – "Zemgales gredzena" kino koncerts "Vēstures palos" gaidāms jau šī gada rudenī. Pirmatskaņojums 17. oktobrī Jelgavas Kultūras namā.