Krāšņu ballīti “Positivus” festivālā uz “Other” skatuves sarīkoja elektroniskās deju mūzikas grupa “Confidence Man”. Grupa nāk no Austrālijas, kur jau kļuvusi pat sensāciju, bet nu plūc panākumu laurus arī Eiropā un citur pasaulē. Grupas dalībnieku pseidonīmi ir JanetPlanet, Sugar Bones, Clarence McGuffie un Reggie Goodchild – tos viņi pieņēma, jo daži no viņiem darbojās citos projektos un nevēlējās, lai šis tiktu uztverts kā blakusprojekts.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".