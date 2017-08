Viņģa parkā Viļņā, Lietuvā, 16. augustā izskanējis viens no grandiozākajiem šīs vasaras popmūzikas koncertiem Baltijā – Robija Viljamsa (Robbie Williams) šovs. Koncerta iesildītāji – grupa "Erasure"

Pazīstamais mūziķis Lietuvā ieradās savas Eiropas turnejas The Heavy Entertainment Show" ietvaros, sniedzot vienīgo koncertu Baltijas valstīs. Šovā netrūka ne pirotehnikas, ne iespaidīgu gaismu, ne milzu ekrānu, šoreiz apspēlējot boksa un cīņas tēmu.

Kopumā koncertturnejas laikā paredzēti 29 koncerti. Turneja sākās 3. jūnijā Mančestrā, Lielbritānijā, bet pēc Viļņas nākamais koncerts plānots 19. augustā Prāgā. Turneja noslēgsies 10. septembrī Maskavā.

Jaunā "The Heavy Entertainment Show" turneja sekos tāda paša nosaukuma albumam, kas ir jau vienpadsmitais mūziķa studijas ieraksts. Pirmais singls "Party Like a Russian" tika izdots pagājušā gada septembra beigās un tā tapšanā piedalījies arī vīru koris "Gaudeamus" no Latvijas – dziesma tika ierakstīta 2015. gada gada aprīlī, kad dziedātājs viesojās Rīgā, lai sniegtu koncertu "Arēnā Rīga".