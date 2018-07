Aizvadītājā nedēļas nogalē, 30. jūnijā, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" noticis enerģisks zvaigžņotā džezroka trio "Dock in Absolute" koncerts. Grupu veido pianists Žans Filips Kočs (Jean-Philippe Koch), basģitārists Deivids Kintzigers (David Kintziger) un bundzinieks Neits Vongs (Nate Wong).

Mūziķu trijotne ar uzstāšanos Latvijā atklāja grupas starptautisko vasaras koncertturneju. Tās ģeogrāfija aptver Eiropu no ziemeļiem līdz dienvidiem un ved līdz pat Brazīlijai un Tālajiem Austrumiem. Trio dalībnieki ieguvuši izcilu muzikālo izglītību Bērklija Mūzikas koledžā Bostonā, Kodartas Mākslas universitātē Roterdamā un Zārbrikenes Mūzikas universitātē.

"Tāpēc viņi spēj ar saviem oriģinālskaņdarbiem džezam piešķir jaunu, dzīvu elpu un līdzās citām šī brīža mūzikas izcilībām uz pasaules skatuves iekļaujas koncertzāles "Lielais dzintars" koncertu sērijā "Pasaule Lielajā dzintarā"," raksta koncerta rīkotāji.

2012. gadā dibinātā trio repertuārā ir grupas pianista oriģinālkompozīcijas, kurās mūziķi savieno dažādus progresīvā džeza novirzienus, viegli sintezējot klasisko un rokmūziku, radot paši savu, unikālu džeza skanējumu.

Trio aktīvi koncertē un piedalās festivālos, tostarp "Tokyo Jazz Festival", "Hong Kong International Jazz Festival", "Edinburgh Jazz Festival", "Liverpool Jazz Festival", "Paris Jazz Festival à la Cité" un daudzos citos. 2017. gadā aizvadot vairāk nekā 60 koncertus, "Dock in Absolute" atzīti par Luksemburgas aizvadītā gada eksportspējīgāko muzikālo apvienību.

2017. gadā klajā nācis arī grupas albums, kas nosaukts pašas apvienības vārdā. Mūzikas kritiķis Braeins Mortons albumam veltījis atzinīgus vārdus: ""Dock in Absolute" parasti neseko standartiem un noteikti nedara to arī šajā albumā, kas piepildīts ar aizraujošām kompozīcijām un lielisku instrumentu spēli. Iespējams, ka jūs viņus iepriekš neesat dzirdējuši, bet jau no pirmās minūtes sapratīsiet, kas viņi ir, un atpazīsiet ik reizi, kad nākotnē dzirdēsiet viņus atkal."

Koncertu sērija "Pasaule Lielajā dzintarā" klausītājiem piedāvā starptautiski augsti novērtētu mākslinieku sniegumu. Nākamais sērijas koncerts gaidāms 29. jūlijā, kad Liepājā uzstāsies blūza un fanka karalis Bonijs Fīldss (Boney Fields) no ASV.