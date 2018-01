Ar Latvijas Radio kora koncertu "Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumi" 7. janvārī Dzintaru koncertzālē Jūrmalā izskanēja trešais Ziemassvētku festivāls, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Šogad festivālu apmeklējis vairāk nekā 4000 cilvēku, kas ir par 30 procentiem vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo festivālu pirms gada.

Kā ziņots, jau trešo gadu no 15. decembra līdz 7. janvārim atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisinājās krāšņs Ziemassvētku festivāls. Desmit muzikāli daudzveidīgos koncertos uzstājās ar vokālā grupa "Latvian Voices", Rīgas Doma zēnu koris un ģitārists Kaspars Zemītis, izcilais pianists Vestards Šimkus, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, vokālā grupa "The Queen's Six" no Lielbritānijas un citi mākslinieki. Neatņemama programmas daļa bija arī koncerti bērniem "Sniegbaltītes Ziemassvētki" un krāšņs vecgada koncerts ar "Sinfonietta Rīga" un jauno vijolnieku Daniilu Bulajevu. Dzintaru koncertzāles Ziemassvētku festivālu noslēgumā – Latvijas Radio kora koncerts "Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumus" ar izcilā krievu komponista Georgija Sviridova pārlaicīgajiem skaņdarbiem diriģenta Sigvarda Kļavas lasījumā.