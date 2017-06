Jau sesto gadu pēc kārtas klubā "Melnā piektdiena" aizvadīts "Wacken Metal Battle" konkurss, kurā par ceļazīmi uz Eiropas ietekmīgāko metāla mūzikas festivālu "Wacken Open Air" Vācijā sacentās sešas grupas.

"Wacken Metal Battle" konkurss ir guvis starptautisku atzinību un šobrīd tajā piedalās vairāk nekā 40 pasaules valstis, arī Latvija. Konkursa starptautiskais fināls notiek Vācijā, pasaules lielākajā un pazīstamākajā smagās mūzikas festivālā "Wacken Open Air", kas ir viens no vasaras svarīgākiem notikumiem smagās mūzikas dzīvē. Starptautiskajā finālā reģionālo atlašu uzvarētāji, konkurējot ar mūzikas kolektīviem no dalībvalstīm, 75 000 festivāla apmeklētāju klātbūtnē sacenšas par iespēju iegūt labākās konkursa grupas titulu ar materiālām un naudas balvām.

Iepriekšējos gados mūzikas kolektīvi no Latvijas pierādīja, ka var sastādīt konkurenci konkursa dalībniekiem no ārzemēm. Latvijas pirmajā konkursa dalības reizē, 2011. gadā, apvienība "Sacramental" starptautiskās žūrijas balsojumā ieguva trešo godpilno vietu.

Šogad Latvijas konkursa atlasē piedalījās sešas grupas – "Yomi", "The Mascaron", "Pulse of Nebulae", "Once Upon", "Oghre" un "Sever". Pēc visu grupu uzstāšānās un ilgstošas žūrijas apspriedes, kā arī klātesošo fanu balsojuma, uz galveno konkursu tikai aizsūtīta grupa "Once Upon".

Alternatīvās/modernās metāla grupas "Once Upon" pirmsākumi meklējami 2012. gada rudenī. Šobrīd grupā spēlē Artūrs Ročāns (vokāls), Edgars Meijers (ģitāra), Artūrs Krasts (bungas), Jānis Brolišs (ģitāra) un Sandis Ķirsis (basģitāra).

2014. gada aprīlī grupa "Once Upon" piedalījās konkursa "Metal 2 the Masses" Latvijas atlasē un pēc žūrijas un fanu lēmuma tika izvēlēta pārstāvēt Latviju lielākajā Lielbritānijas smagā metāla festivālā "Bloodstock 2014". Pagājušā gada novembrī "Once Upon" dziesma "A Letter to My Agony" tika nominēta ASV 15. ikgadējai Neatkarīgās mūzikas balvai kategorijā "Labākais metal/hardcore singls 2016". Tādējādi dziesma atzīta par vienu no 2016. gada ievērojamākajiem neatkarīgās mūzikas ierakstiem. Šobrīd grupa aktīvi koncertē gan Latvijā, gan tuvākajās kaimiņvalstīs un paralēli strādā pie pilna garuma albuma.