Koncertzālē " Palladium " 10. jūlija vakarā uzstājās viena no spilgtākajām mūsdienu soulmūzikas un R&B izpildītājām Emelija Sandē (Emeli Sandé). Tērpusies punktotā bikškostīmā, viena no talantīgākajām mūsdienu popmūziķēm piedāvāja emocionāli piesātinātu ieskatu abos savos studijas albumos un to pazīstamākajos hitos.

Atšķirībā no daudzām citām mūsdienu zvaigznēm, Sandē ir visu savu dziesmu autore vai līdzautore. Viņa sacerējusi kompozīcijas arī citiem izpildītājiem, piemēram, Šerilai Kolai, Leonai Luisai un Susanai Boilai, sadarbojusies ar "Noughty Boy", "Tinie Tempah", "Professor Green" u.c., kā arī iedziedājusi vokālu Deivida Getas kompozīcijā "What I Did For Love" utt.

Sandē balss tiek salīdzināta ar Ninas Simonas, Aretas Franklinas, Vitnijas Hjūstones, Enijas Lenoksas, Bejonses, Treisijas Čepmenas u.c. muzikālo dīvu talantu. Kopumā viņa četras reizes ieguvusi prestižāko Lielbritānijas mūzikas balvu "Brit Awards" , "BET Awards", EBBA (2013), britu komponistu un dziesmu sacerētāju "Ivor Novello Awards" divās kategorijās u.c.. Par sasniegumiem mūzikā Emēlija Sandē apbalvota arī ar Britu impērijas ordeni.