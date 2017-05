Losandželosā, "Hollywood Forever Cemetery" 26. maijā notika pagājušajā nedēļā negaidīti mirušā grupu "Soundgarden" un "Audioslave" līdera Krisa Kornela bēres un piemiņas dievkalpojums, pulcējot gan pulcējos amerikāņu 90. gadu rokmūzikas ziedu, gan Holivudas zvaigznes un fanus.

Līdzjūtību Kornela piederīgajiem bija ieradušies izteikt viņa kolēģi no grupas "Soundgarden", grupas "Pearl Jam" dalībnieki, kādreizējie grupas "Nirvana" dalībnieki Deivs Grols un Kriss Novoseličs, Kurta Kobeina atraitne, grupas "Hole" dziedātāja Kortnija Lova, Toms Morello no "Rage Against the Machine", Gevins Rosdeils no "Bush", Perijs Farels un Deivs Navarro no "Jane's Addiction", Nīls Rodžers, Billijs Aidols, kā arī aktieri Džošs Brolins, Kristians Beils, Breds Pits un citi.

Piemiņas dievkalpojumā ar Leonarda Koena dziesmas "Hallelujah" versiju uzstājās Česters Beningtons no "Linkin Park".

52 gadus vecā mūziķa pelni tika apglabāti kapsētas "Leģendu dārzā" ("Garden of Legends") līdzās Džonijam Ramonem.

Jau ziņots, ka Kornels tika atrasts miris 18. maijā savā viesnīcas numuriņā pēc grupas "Soundgarden" koncerta Detrotā. Vēlāk apstiprināts, ka mūziķis izdarījis pašnāvību.