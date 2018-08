Ceturtdienas vakara īpašais viesis bija dziedātājs un komponists no Vācijas – Toms Gēbels, kurš izpildīja dziesmas no leģendārā amerikāņu izpildītāja Frenka Sinatras repertuāra, dažas no tām duetā ar festivāla patronesi – Inesi Galanti.

Toms Gēbels meistarīgi atveido romantisko Sinatras dziedāšanas manieri un pasaules līmenī tiek atzīts par vienu no labākajiem sava žanra izpildītājiem.

Jau iepriekš ziņots, ka Dzintaru koncertzālē no 9. līdz 12. un no 14. līdz 15. augustam notiks 14. starptautiskais mūzikas festivāls "Summertime – aicina Inese Galante".

