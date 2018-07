Nedēļas nogalē, 20. un 21. jūlijā, Cēsīs līdztekus ar "Cēsis 812" svinībām norisinājās jau piektais brīvdabas festivāls " Fono Cēsis ", kas šogad pulcēja tūkstošiem apmeklētāju gan no Cēsīm, gan no citām pilsētām.

Divu dienu laikā festivāla apmeklētājiem bija iespēja redzēt tādu apvienību priekšnesumus kā "Astro'n'out", "Jauno Jāņu orķestris", "Inokentijs Mārpls", "Linga", Fēlikss Ķiģelis, "Doni Tondo", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Pērkons", "Oranžās brīvdienas", Edavārdi, "Riga Reggae", Čipsis un Dullais, "Transleiteris" un Miks Dukurs un komiķus no "Comedy Latvia".

Otrās dienas koncertus noslēdza "Pienvedēja piedzīvojumi" ar savu nu jau par ikonu kļuvušo tāda paša nosaukumu kompozīciju. Pēc tam ballīti turpināja vadīt DJ Aspirīns, savukārt "Fono Cēsis" afterparty līdz rīta gaismiņai notika "Fonoklubā".

"Šis bija piektais "Fono Cēsis", un no organizatoriskā viedokļa paužam lielu gandarījumu, ka pasākums iegūst aizvien lielāku popularitāti, vedot uz Cēsīm aizvien vairāk viesus no dažādām Latvijas malām. Turklāt "Fono" šis ir īpašs jubilejas gads, jo šis ir gan piektais "Fono Cēsis" pasākums, gan arī 10. "Fonokluba" gads – dzimšanas dienas svinības tiks aizvadītas rudenī," portālam "Delfi" atklāj festivāla rīkotāji.

Festivāls notiks piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju. Starp iepriekšējo gadu zināmākajiem māksliniekiem ierindojas tādas apvienības kā "Ewert and the Two Dragons", "Skyforger", britu folkroka mūziķis Frenks Tērners un daudzi citi.