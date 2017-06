"Foo Fighters" vairāk nekā 20 gadus ilgās karjeras laikā pārliecinoši nostiprinājušies rokmūzikas virsotnē, kļūstot par vienu no labākajām koncertgrupām pasaulē. Grupas kontā ir 11 prestižās "Grammy" balvas. Deivs Grols, Teilors Hovkins, Neits Mendels, Kriss Šiflets un Pets Smīrs koncertā izpildīja tādus grāvējus kā "The Pretender", "Best Of You", "All My Life", "My Hero", "Learn To Fly" un daudzus citus.

Slavenā Glastonberijas festivāla hedlaineri šogad būs tieši "Foo Fighters", kuri trīs dienas pēc Rīgas koncerta kāps uz slavenā festivāla centrālās skatuves. Starp Eiropas lielākā mūzikas pasākuma galvenajiem māksliniekiem ir arī "Biffy Clyro", kuri uzstājās Rīgā pirms "Foo Fighters".