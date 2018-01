Latvijas valsts simtās jubilejas kultūras programma 18. janvārī tiks atklāta ar multimediālo izrādi "Gaismas raksti" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dienu pirms pirmizrādes piedāvājam ieskatu uzveduma ģenerālmēģinājumā Gaismas pilī.

Jau ziņots, ka izrādes notiks 2018. gada 18., 19., 20. un 21. janvārī. "Gaismas raksti" būs laikmetīgs stāsts par mūsu valsti, kuru mūzikā, dejā un gaismu spēlēs izstāstīs Latvijas Radio koris, Jānis Šipkēvics (balss, sintezatori, elektronika); Miķelis Putniņš (ģitāra, elektronika); Asnate Rancāne (vijole); Guntars Prānis (ratalira); Ieva Nīmane (pūšaminstrumenti); Anda Eglīte (kokle); kā arī aktieri un dejotāji. Projekta idejas autors un izrādes muzikālais vadītājs – diriģents Kaspars Putniņš, organizatori - VSIA "Latvijas koncerti" sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju.

Multimediālā izrāde "Gaismas raksti" vēstīs par to, kur savu spēku smelties mūsdienīgam latvietim un par mūsu valsti, kuru radām mēs paši. "Cilvēki ir gaismas raksti, kurus veido daba. Mēs vēlētos, lai šie raksti būtu skaidri, daudzveidīgi un spilgti. Galvenā loma ir atvēlēta Latvijas dabai un tam, kā cilvēki to uztver un sadzīvo ar to", stāsta izrādes režisors Viesturs Meikšāns.

Mūziku izrādei komponējuši Jānis Šipkēvics un Mārtiņš Viļums. Tekstus rakstījis Ilmārs Šlāpins. Scenogrāfiju veido Voldemārs Johansons, kurš Latvijas Nacionālās biblotēkas pirmo stāvu paredzējis noformēt ar kinētiski pārvietojamiem objektiem dažādos telpas punktos. Audiovizuālā instalācija radīs meditatīvu atmosfēru. Vides veidošanā tiks izmantoti arī gaismas stari, attēlu projekcijas un aktieru kustība.

Skatītāji izrādes laikā varēs brīvi izvēlēties individuālu skatupunktu – publika pārvietosies telpā, neizmantojot sēdvietas. Savukārt personām ar īpašām vajadzībām sēdvietas tiks nodrošinātas.

Biļetes uz izrādēm nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.