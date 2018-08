Grupa Latvijā ieradās sava piektā studijas albuma "Everyting Now" (2017) popularizēšanas turnejā “Everything Now Continued”, piedāvājot gan aktuāla albuma repertuāru, gan dziesmas no iepriekšējiem albumiem, kas atnesušas tai pasaules slavu, kulta statusu mūzikas mīļotāju vidū un kritiķu atzinību. Šis bija vienīgais “Arcade Fire” koncerts Baltijas valstīs.

Koncerta īpašais viesis bija Jānis Šipkēvics ar savu projektu Shipsea, bet īpašais pārsteigums – kopīgi radītā dziesma ar “Arcade Fire” vijolnieci Sāru Noifeldu.