Piektdien, 15. jūnijā, un sestdien, 16 jūnijā, Siguldas pilsdrupu estrādē izskanēs grupas "Instrumenti" koncerti, kas rīkoti par godu pērnā gada nogalē izdotajam albumam "Atkala", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Grupas dalībnieki un radošā komanda sagatavojusi vizuāli iespaidīgu un oriģinālu koncerta programmu, kas, sekojot "Instrumentu" tradīcijām, veidota ar ievērojamām ambīcijām gan kvalitātes, gan estētikas ziņā.

"Puiši šobrīd ir dziļi iekšā procesā, un, visdrīzāk, paši nemaz neapzinās, cik jaudīgs šis koncerts būs – un neapzinās, ka šis nenovēršami būs līdz šim augstākais sasniegtais punkts," saka grupas producents Gatis Zaķis.

Skatuves scenogrāfiju izstrādājis Mārtiņš Blanks , kas ar ansambli sadarbojies jau kopš grupas pirmā albuma perioda, kopā ar Kristu Zankovski, Dāvi Līcīti, radošo risinājumu aģentūru "Tribe" un "BlankBlank" zīmolu.

"Motīvu, pie kura kopīgi nonācām koncerta sakarā, raksturo aizgājušo laiku godība, skaistums, vasara, tāda ēteriska sajūta. Video projekciju vietā veidojām analogu scenogrāfiju, kuru – mūsdienu digitālajā laikmetā – dinamisku padarīt bija izaicinājums. Bet izstrādātā ideja ļoti organiski saslēdzas kopā ar apkārtējo vidi, ar pilsdrupām. Koncerts būs jūtīgs, būs vecie labie jaunie gabali," stāsta Blanks.

Koncertu norises dienās Siguldas pils dārzā būs iespējams apskatīt Džemmas Skulmes gleznu, kas tapušas sadarbībā ar grupu "Instrumenti" un izmantotas albuma "Atkala" noformējumā, reprodukcijas.

Praktiska informācija koncerta apmeklētājiem:

Ieeja pasākuma teritorijā no pulksten 19.00, koncerta sākums ap 21,00. Lai izvairītos no sastrēgumiem un drūzmēšanās pie biļešu pārbaudes punkta, koncerta organizatori aicina cilvēkus ierasties laikus.

Pēdējās 100 biļetes uz sestdienas koncertu būs iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasē Siguldas pilsdrupu teritorijā pirms koncerta.

Piektdien, 15. jūnijā, un sestdien, 16. jūnijā, no Siguldas uz Rīgu būs iespējams doties ar AS "Pasažieru vilciens" īpaši norīkotu vilcienu, kas no Siguldas stacijas aties pulksten 23.45.

Koncerta organizatori atgādina, ka 17. jūnija koncerts organizatorisku apstākļu dēļ nenotiks, taču uz to iegādātās biļetes derīgas uz jebkuru no abiem pārējiem koncertiem. Jauna biļete nav nepieciešama.