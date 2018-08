Baudāmi bija gan skaņdarbi ansambļa "LNSO Brass" izpildījumā, gan LNSO atskaņota mūzika, ko diriģēja LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.

Koncerts norisinājās divās daļās bez starpbrīža. "LNSO Brass" ansamblis jeb metālpūšaminstrumentu ansamblis izpildīja septiņus skaņdarbus – G. F. Hendel "Overture from Water Music", Jean-Joseph Mouret "Fanfare Rondeau", Marģera Zariņa fokstrotu no kino filmas "Pie bagātās kundzes", V. Monti "Čardašs", Jerome Kern "They didn't believe me", Vaughn Horton un Denver Darling "Choo Choo ch'boogie", Wayne Shanklin "Chanson D'Amour". Savukārt Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pilnā sastāvā izpildīja Leonarda Bernsteina svītu no mūzikla "Vestsaidas stāsts" ("West Side Story").

Skaņdarbs "Simfoniskās dejas" no mūzikla "Vestsaidas stāsts" tika izpildīts, gatavojoties Leonarda Bernsteina 100. gadu jubilejai šā gada 25. augustā. Šis skaņdarbs ir mūzikla populārāko melodiju apkopojums – skatuves darba simfoniska kvintesence. LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga saka: "Tas ir absolūts tīrradnis, pat sava veida zīmols amerikāņu mūziklu klāstā. Tā ir mūzika, kas nenoveco, un man šķiet, ka tā vienlīdz spēcīgi uzrunā un aizrauj visu paaudžu klausītājus arī 21. gadsimtā."

Mūsdienās arvien vairāk dažādi klasiskās mūzikas izpildītāji sniedz koncertus ārpus ierastās vides, lai ikvienam būtu iespēja izbaudīt klasiskās mūzikas skanējumu. Jau ikgadēji koncerts "Origo" laukumā ir unikāla iespēja izbaudīt bezmaksas klasiskās mūzikas koncertu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra augsti profesionālu mūziķu izpildījumā.