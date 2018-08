Kamerkoncerta programma "Vakara tēja" radīta īpašai noskaņai, sniedzot iespēju klausītājam iegrimt mūzikas un video instalāciju sinerģijā, baudot mierpilnu vakaru.

Koncertprogrammā vēl nebijušā akustiskā skanējumā tika atskaņotas gan romantiskas balādes, gan labi pazīstami un klausītāju iemīļoti hīti. Nebijuša pieredze gan koncerta klausītājiem, gan pašiem mūziķiem – koncertprogrammas laikā ikviens grupas dalībnieks spēlē gandrīz visus instrumentus, mainoties vietām, piemēram, grupas bundzinieku Oļegu Punginu koncerta apmeklētāji redzēja gan pie klavierēm, gan pie akustiskās ģitāras un basģitāras.

Koncertprogrammas "Vakara tēja" ir ne tikai jauns scenogrāfiskais un grupas muzikālā materiāla pasniegšanas veids, bet arī nebijis "Mumiy Troll" radošais virziens. Koncertprogrammas skatuvisko noformējumu izstrādāja "Illuminarium3000" komanda no Pēterburgas, kura savos darbos izmanto 3D mapingu, mūsdienu mediju mākslu un gaismas dizainu. "Illuminarium 3000" ir slavenu starptautisku festivālu un konkursu dalībnieki, sākot ar Above and Beyond Bukarestē, Rumānijā un Luz y Vangardias Salamankā, Spānijā, beidzot ar Gaismas apli Maskavā.

Grupas "Mumiy Troll" koncerts"Vakara tēja" aicināja un provocēja koncerta apmeklētājus teatrāli intīmam un personiskam kontaktam ar grupu. Akustiskais koncerts ir rets un unikāls formāts grupas "Mumiy Troll" dzīvē. Pēdējais šāda veida koncerts norisinājās pirms aptuveni divdesmit gadiem ar nosaukumu "Neparastais koncerts".