Foto: 'Kalniem pāri' un 'Zemenes'. Kā Grīziņkalnā rībināja vairāk nekā 200 bundzinieku

Foto: DELFI

Svētdien, 9. jūlijā Grīziņkalnā kopā ar populāru pašmāju un ārzemju mūziķu piedalīšanos izskanēja Baltijas valstu bundzinieku samita koncerts. Uzstājoties grupu "The Sound Poets", "Apvedceļš", "My Radiant You" līderiem, ASV bundziniekam J.P.Bouvet, Grīziņkalnu ierībināja vairāk nekā 200 samita dalībnieku vecumā no divarpus līdz 80 gadiem.