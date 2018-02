18. februāra vakarā "Arēnā Rīga" ar vērienīgu šovu – mākslas darbu – uzstājās elektroniskās mūzikas pionieri – grupa "Kraftwerk".

Šoreiz koncerta apmeklētājiem bija iespēja baudīt šova 3D versiju, kas iepriekš demonstrēta ne tikai pasaules lielāko pilsētu arēnās un koncertzālēs, bet arī laikmetīgās mākslas muzejos, kā Teita galerijas Turbīnas hallē un Ņujorkas modernās mākslas muzejā (MoMA). Ar šo šovu "Kraftwerk" jau iepriekš viesojusies Latvijā, "Positivus" festivālā.

Divu stundu garajā priekšnesumā izskanēja visi grupas pazīstamākie hiti: "The Man-Machine", "Spacelab", "The Model", "The Robots", "Autobahn", "Computer Love", "Tour de France", "Radioactivity", "Aero Dynamik", "Boing Boom Tschack" u.c.

Šī ir vērienīgākā "Kraftwerk" koncertturneja kopš 2013. gada un savā ziņā turpina viņu 2017. gada maijā iznākušajā koncertkolekcijā "3-D The Catalogue" dokumentēto. Audio un video materiāli apkopo virkni grupai zīmīgu uzstāšanos muzejos un koncertzālēs laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam. Kolekcija pieejama vairākās variācijās: kā četru Blu-ray disks (ar 228 lpp. grāmatu), astoņu CD vai deviņu vinila plašu komplekts. Par šo kolekciju "Krafwerk" šogad saņēma "Grammy" balvu kategorijā Labākais elektroniskās mūzikas albums.