Aizvadītajā nedēļas nogalē sācies jau 17. pasaules mūzikas festivāls "Porta", kas ar diviem koncertiem Rīgā un Cēsīs turpināsies arī šonedēļ.

Piektdien, 10. novembrī, Karla fon Stricka villā Rīgā uzstāsies rīkļu dziedātāju ansamblis "Shono" no Burjatijas, Krievijā, kopā ar stīgu instrumentu virtuozu Oki no Japānas. "Portas" noslēguma koncerts pirmoreiz notiks Vidzemes koncertzālē "Cēsis", kad 12. novembrī uz festivāla skatuves kāps burjatu "Shono" un ukraiņu elektrofolka kulta grupa "Onuka".

Festivāla pirmajā nedēļā lieliskā kopprojektā rezultējās udmurtietes Marijas Korepanovas sadarbība ar latviešiem Lauru Šmidebergu, Uģi Vītiņu un Dzintaru Vīksnu. Ar koncertiem Rīgā uzstājās arī igauņu/ukraiņu grupa "Svjata Vatra", Aboss Kosimovs no Uzbekistānas, "Xylem Trio" no Latvijas, savukārt Rīgā un Saldū "Portas" skatītājus iedvesmoja Gvinejas Bisavas dziedātāja Karina Gomeša ar pavadošo sastāvu. Tādējādi arī savā 17. izlaidumā festivāls pasaules mūzikas cienītājiem piedāvā plašu un izmeklētu programmu, kurā pārstāvētas vairākas kultūras no pasaules malu malām.

Biļetes uz gaidāmajiem festivāla koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.