Ziemassvētku festivāls turpināsies 26. decembrī pulksten 12.00 ar Sniegbaltītes Ziemassvētku stāstu, kas ir "Sniegbaltītes un septiņu rūķīšu" muzikālā versija. Galvenie varoņi ir tie paši tēli – Sniegbaltīte, Princis, Ļaunā karaliene un septiņi rūķīši, kam klāt piepulcējas arī Vāverīte, Stirniņa, Lāsteka un Ziemassvētku vecītis. Viņu lomās iejutīsies Marlēna Keine, Juris Vizbulis, Laura Lazda, Ilona Bagele, Rihards Plešanovs, Jurjāna mūzikas skolas audzēkņi, Baleta studijas "Freska" solisti un citi mākslinieki, savukārt pasaku stāstīs Karina Bērziņa.

Koncertprogramma "Ziemas melanholija" ir paredzēta klausītājiem, kuri aiz svētku klišejām un iepirkumu sezonas drudža meklē dziļāku jēgu. 27. decembrī vokālā grupa "Latvian Voices" publiku ievedīs meditatīvās pārdomās, izpildot gan senus Ziemassvētku laika dziedājumus mūsdienīgās aranžijās, gan oriģinālmūziku.

Pagājušā gada Ziemassvētku festivālā Dzintaru koncertzālē ar ovācijām tika uzņemts sešbalsīgais vīru ansamblis "The Queen's Six", kuri uzstāsies arī šogad – 28. decembrī pulksten 19.30. "The Queen's Six" dalībnieki ir Vindzoras pils Svētā Džordža kapelas kora dalībnieki, kuri regulāri piedalās karaliskās ģimenes norisēs. Koncertā būs iespēja dzirdēt plašu programmu – sākot no viduslaiku vienbalsīgiem dziedājumiem, renesanses polifonijas, krāšņiem madrigāliem un tautas dziesmām līdz populārām Ziemassvētku dziesmām.

Pianista Vestarda Šimkus solokoncertā, 29. decembrī pulksten 19.30, skanēs gan klusas nakts mūzika – dažādu komponistu noktirnes –, gan galvu reibinošas dejas. Tiks atskaņota Friderika Šopēna, Ferenca Lista, Sergeja Rahmaņinova, Aleksandra Skrjabina, Jana Tīrsena, Mikis Teodorakis, Klausa Korniana un paša Vestarda Šimkus skaņdarbi. Ņemot vērā, ka Vestarda Šimkus solokoncerts notiks atceltā vokālās grupas "Quorum" laikā, tad visas biļetes, kas iegādātas uz atcelto "Quorum" koncertu, varēs izmantot uz Vestarda Šimkus koncertu.

Gada izskaņā, 30. decembrī pulksten 18.00, kamerorķestris "Sinfonietta Riga", diriģents Andris Veismanis un vijolnieks Daniils Bulajevs piedāvā Vecgada koncertu "Vivaldi Gadalaiki un Vīnes valši". Programmā – Antonio Vivaldi "Gadalaiki" un Riharda Štrausa mūzika.

Dzintaru koncertzāles Ziemassvētku festivāla noslēgumā 7. janvārī jau tradicionāli baudīsim pārlaicīgās "Pareizticīgo lūgšanas un dziedājumus" balsu virtuozu – Latvijas Radio kora izpildījumā. Koncerta programmā - krievu komponista Georgija Sviridova skaņdarbi diriģenta Sigvarda Kļavas lasījumā.