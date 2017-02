Priekšnesumu dziedātāja sāka uz stadiona jumta ar patriotisku dziedājumu "God Bless America" un "This Land Is Your Land", bet vēlāk ar lēcienu nolaidās uz skatuves stadiona vidū, lai izpildīti savu populārāko dziesmu popūriju. 13 minūtes garajā priekšnesumā izskanēja fragmenti gan no "Poker Face", gan "Bad Romance", "Telepfone", gan citiem Lady Gaga hitiem.

Pilnā garumā Lady Gaga priekšnesumu var noskatīties NFL oficiālajā "Youtube" kanālā.

"Super Bowl" spēles puslaika koncerts ir viena no gada svarīgākajām popkultūras zvaigžņu stundām, vai precīzāk, miljonus vērtām minūtēm. Priekšnesums pulcē milzīgu auditoriju gan klātienē, gan pie TV ekrāniem – vairāk nekā 100 miljonus skatītāju ASV. Savukārt mākslinieks, kuram tiek gods uzstāties pasākumā, allaž sagādā īpaši iespaidīgu šovu.

Iepriekšējos gados "Super Bowl" spēles puslaika koncertā uzstājušies dziedātāji Bejonse, Keitija Perija, Madonna, Bruno Marss, Lenijs Kravics grupas "Coldplay", "Red Hot Chili Peppers" un citi.