Ar svelmainu sauli, peldēm Baltijas jūrā un atpūtu kāpās sākusies "Positivus" festivāla otrā diena. Piedāvājam fotoreportāžu no Salacgrīvas un aicinām izbaudīt festivāla atmosfēru bildēs.

Kā novēroja "Delfi", daudzi festivāla apmeklētāji bauda pludmales priekus, citi piedalās festivāla atbalstītāju sarūpētajās atrakcijās, relaksējas šūpuļtīklos kāpās, bet vēl citi izmanto izdevību meklēt modes pērles "Positivus" dizaina tirdziņā.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".