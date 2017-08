Slavenais amerikāņu rokmūziķis, šokroka krusttēvs Eliss Kūpers (Alice Cooper), pirmdien, 31. jūlijā, ar jaunu šovu uzstājās Traķu ezerpilī Lietuvā.

Šis koncerts ir daļa no Kūpera pasaules koncertturnejas "Spending The Night With Alice Cooper".

Amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, mūziķis un aktieris Eliss Kūpers dzimis 1948. gadā Detroitā, Mičiganas štatā. Viņš kļuvis par vienu no populārākajiem roka māksliniekiem pasaulē, un ietekmīgais mūzikas žurnāls "Rolling Stone" viņu nosaucis par "pasaules iemīļotāko roka šovmeni".

Kūpers savu mūziķa karjeru sāka 16 gadu vecumā un 1960. gadu beigās kļuva par pašradītā "šokroka" žanra pionieri. Viņš iemantojis slavu ne vien ar savu mūziku, bet arī ar lieliskiem koncertu šoviem. Uz skatuves viņš izmanto elektriskos krēslus, neīstas asinis, bērnu lelles, pirotehniku un reizēm – giljotīnu.

Kūperam karjeras laikā bijuši vairāki komerciāli veiksmīgi hiti – "Poison", "Hey Stoopid", "Lost In America", "It's Me" un citi. 2011. gadā viņš kopā ar savu žņaudzējčūsku tika iekļauts Rokenrola slavas zālē.