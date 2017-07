Šodien, 28. jūlijā pulksten 17.00 Liepājā jau septīto reizi vārtus vēra viens no košākajiem vasaras pasākumiem – festivāls "Summer Sound". Festivāls norisināsies no 28. līdz 29. jūlijam un šogad tas apmeklētājus pārsteigs ar tropiskā stilā iekārtotu pludmali, vairākām jaunām skatuvēm un krāšņu muzikālo programmu, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Piektdien, 28. jūlijā uz lielās "Summer Sound" skatuves festivāla viesus sagaidīs "Tehnikums un Ozols", bet galvenie festivāla mākslinieki būs dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne "Felix Jaehn", kā arī franču dīdžejs un producents "Klingande", solot skaļu un enerģisku deju nakti.

Parka "Aldaris" skatuvē uzstāsies psihodēliskā drīmpopa apvienība "Polifauna", hiphopa mākslinieks "Fakts", jaunākā Liepājas mūziķu paaudze "Pop Rok Kids" kopā ar Ivo Fominu un Aināru Virgu, indīpopa grupa "Franco Franco", daudzu mīlētie "Astro'n'out", kā arī leģendārā pagānu folk-metāla grupa "Skyforger". Uz "Koncertsētas" skatuves uzstāsies Marta Grigale, Aivis Gailītis, Baiba Dēķena, "Du Duo", Tīna Šipkēvica, Anita Intaite, Gints Cālītis un "Vilksnevilks", bet uz "Priekšnama" skatuves varēs redzēt Jāni Irbi, "Jauda" un "Pussy Rock". Par dejām līdz rīta agrumam uz "Jim Beam Summer Dance" skatuves rūpēsies Toms Grēviņš.

"Festivāla teritorija ir sagatavota divām svētku dienām, laika ziņas ir mums labvēlīgas, un ar nepacietību gaidām ciemos "Summer Sound" viesus, lai jau šovakar izbaudītu pasaules vadošo dīdžeju šovus", stāsta "Summer Sound" direktore Linda Zajarska.

"Summer Sound" norisināsies Liepājā no 28. līdz 29. jūlijam ar vairāk nekā 40 māksliniekiem. Dīdžeju trio "Cheat Codes" no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne "Felix Jaehn", kā arī franču dīdžejs un producents "Klingande" parūpēsies par elektroniskās mūzikas programmu. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs "Bermudu Divstūris". Bez jau nosauktajiem vārdiem festivāla viesus priecēs krāšņa Latvijas mūziķu programma – "Triana Park", "Bandmaster", "Satellites LV", "Sibyl Vane", "Deeper Upper", "Franco Franco", "Skyforger", "My Radiant You", "Fakts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Astro'n'out", Ivo Fomins, "Polifauna" un citi.

Pilna festivāla programma atrodama šeit.

Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā, kā arī "Biļešu Serviss" tīklā.