Foto: Limerikā tūkstošiem cilvēku atvadījušies no 'The Cranberries' vokālistes

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

21. janvārī Īrijā notikusi publika atvadīšanās no starptautiski pazīstamās īru grupas "The Cranberries" vokālistes Doloresas O'Riordanas (1971–2018). Dziedātājas piemiņas dievkalpojumu, kas notika viņas dzimtajā pilsētā Limerikā, Sv. Jozefa baznīcā, apmeklēja vairāki tūkstoši cilvēku – ģimene, bijušie skolasbiedri, draugi un "The Cranberries" fani.