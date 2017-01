Trešdien, 11. janvārī, ierakstu studijā "Tru Music Studio" ar īsu koncertu, sirsnīgām uzrunām un īsfilmas pirmizrādi prezentēts latviešu dziedātājas un mūziķes Lindas Leen jaunākais albums "Digital Church".

"Hameleona svētceļojums pie savas balss," prezentācijas koncertā albumu raksturo Linda Leen, skaidrojot, ka "pēdējo gadu laikā esmu piedalījusies daudzos dažādos projektos, iejutusies daudzās balsīs, bet šis ir projekts, kurā esmu atradusi savu īsto izejas punktu, īsto balsi". Albuma atklāšanā publiskots arī īss video par "Digital Church" tapšanu.

Šis ir Lindas Leen trešais autordziesmu albums. Ieraksts tapis sadarbībā ar vairākiem talantīgiem jaunās paaudzes džeza mūziķiem – latviešiem Jāni Ruņģi (ģitāra), Ivaru Arutjunjanu (bungas), kā arī zviedriem Džonatanu Guzmanu (taustiņi) un Tomu-Ediju Nordenu (bass). Ierakstu producējis Gatis Zaķis.

Tāpat 11. janvārī klausītāju vērtējumam nodots arī albuma otrā singla "Who Is In Charge" videoklips.

"Digital Church" pirmatskaņojuma koncertu sērija gaidāma pavasarī. Tās ietvaros Linda Leen 11. martā uzstāsies Latgales vēstniecībā "Gors", Rēzeknē, 16. martā koncertzālē "Palladium Rīga", 19. martā Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un 26. martā koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Savukārt albums pieejams "iTunes", "Spotify", "Apple Music", "Deezer" un citās straumēšanas platformās, kā arī mūzikas ierakstu veikalos.