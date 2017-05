"Tanheizera" pasaules pirmizrāde notika 1845. gadā Drēzdenes Galma teātrī, līdz 1875. gadam komponists šo darbu vairākas reizes būtiski pārstrādāja. Latvijas Nacionālajā operā pirmais "Tanheizera" iestudējums notika jau pirmajā trupas pastāvēšanas sezonā – 1919. gadā.

"Man Vāgnera opera "Tanheizers" atklājas kā modernā cilvēka ciešanu drāma. Tās redzeslokā ir radošs un neikdienišķs indivīds, kāds parādījās 19. gadsimta industrializācijas vētrās, laikā, kad lielie arhaiskie mīti pamazām kļuva par vakardienu. Tanheizers ir rada Parsifālam un pat kristīgās mitoloģijas Kristum. Tanheizers interpretējams kā dumpinieks, kurš nenoliedzami ir spējīgs mīlēt un jūt naidu pret svētulības seklumu," saka iestudējuma režisors Vilpu Kiljunens.

"Kaut arī operas notikumus caurvij teiksmas un leģendas, tās sižets ir aktuāls arī 21. gadsimtā. Tanheizers dzīvo starp divām pasaulēm, starp laicīgo-juteklisko un pārlaicīgo-garīgo. Šodien bieži diskutējam par normām, pēc kurām dzīvojam, cik tālu no tām atkāpjamies, ko uzskatām par galveno dzīvē: tās piedāvātās ērtības un baudas, kas vairāk saistītas ar materiālajām vērtībām, vai cilvēku attiecības, spēju ziedoties, ticības un ētikas jautājumus. Arī mūsdienu cilvēkam nav viegli atrast līdzsvaru starp šiem diviem svarīgajiem dzīves virzieniem, un tas padara Tanheizeru ļoti saprotamu. Priecājos, ka Nacionālās operas orķestra mūziķiem ir vēlme no jauna izbaudīt Vāgnera instrumentācijas krāšņumu – un par to, ka mums ir iespējas šo meistardarbu iestudēt gan ar lieliskiem Latvijas solistiem, gan spilgtiem viesmāksliniekiem," saka iestudējuma muzikālais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš.

Lomās jauniestudējumā iejutīsies izcils solistu ansamblis. Titullomu interpretēs Korbijs Velčs un Andris Ludvigs, Elizabeti – Liene Kinča un Vida Miknevičute, Venus – Martina Dike un Julianna Bavarska, Volframu – Valdis Jansons un Rihards Mačanovskis, Hermani – Timo Rīhonens un Krišjānis Norvelis. Iestudējumā līdz ar Latvijas Nacionālās operas kori piedalīsies arī Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.

Iestudējumā radošajā komandā darbojies arī scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Kimmo Viskari, gaismu mākslinieks Antons Kulagins un horeogrāfe Elita Bukovska.

Tuvākās iestudējuma "Tanheizers" izrādes – 24. maijā, kā arī Rīgas Operas festivāla programmā 10. un 15. jūnijā. LNO aicina skatītājus pievērst uzmanību, ka operas "Tanheizers" sākuma laiks ir plkst. 18.00.

Biļetes var iegādāties Latvijas Nacionālās operas, "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.