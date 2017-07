Ceturtdienas, 27. jūlija vakarā Lucavsalā uzstājās viena no komerciāli veiksmīgākajām rokgrupām pasaulē - " Red Hot Chili Peppers ". Apvienība Latvijā ieradās pasaules koncerturnejas ietvaros, kurā devās pēc jaunā albuma "The Getaway" iznākšanas. Pēc mūzikas žurnāla "Pollstar" datiem "Red Hot Chili Peppers" jaunā turneja ir viena no 2017. gada ienesīgākajām koncerttūrēm pasaulē.