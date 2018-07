Sestdienas, 21. jūlija, "Positivus" mākslinieku sarakstā bija arī pašmāju repa daudzveidis Mesa, kā arī britu mūziķis Youngr, katrs pulcējot savu fanu pulku. Piedāvājam ieskatu mūziķu koncertos fotogrāfijās.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".