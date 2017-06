Ķekavas pagasta Klaņģu kalnā aizvadītajā nedēļas nogalē, 16. un 17. jūnijā, pēc septiņus gadus ilgušas pauzes norisinājās Baltijā iecienītais smagās mūzikas festivāls "Metalshow.lv", pulcējot gan pašmāju metālmūzikas apvienības, gan ārvalstu viesus.

Festivāla koncertos uzstājās somu apvienība "Swallow the Sun", folkmetāla grupa "Arkona" no Krievijas, ukraiņu grupa "Stoned Jesus", Krievijas smagā metāla grupa "Amatory", somu death un melodic thrash "Dead Shape Figure", kā arī viņu kolēģi "The Hypothesis", savukārt austrumniecisku eksotiku festivālā ienesa enerģiskie thrash metal pārstāvji "Survive" no Japānas.

Tāpat festivāla programmā uzstājās lietuviešu instrumentālā post rock/post metal grupa "Autism", pašmāju postmetāla grandi "Soundarcade", vietējā death'n'roll stila pamatlicēji "Sanctimony" un melodiskā death/black metāla adepti "Preternatural", kuri festivālā uzstājās atjaunotā sastāvā.

Latvijas smago mūziku festivālā pārstāvēja viking/folk metāla pārstāvji "Varang Nord", doom metal grupa "Heaven Grey", black metal apvienībā "Urskumug" un death metal/deathcore apvienība "Mayla", kā arī grupa "Oceanpath", progressive death metal pārstāvji "Pulse of Nebulae", grupas "Oghre" un extreme metal vienība "Stagnant Project".

Festivāls "Metalshow.lv" pirmo reizi notika 2005. gadā un strauji kļuva par vienu no vadošajiem alternatīvās mūzikas festivāliem Baltijā – līdz 2010. gada vasarai starp tā galvenajiem māksliniekiem pabija tādas smagās skatuves zvaigznes kā "Cradle Of Filth", "Exploited", "Napalm Death", "Pain", "Caliban" un daudzi citi.