Ar austrāliešu mūziķa Nika Keiva un viņa grupas "The Bad Seeds" koncertu Salacgrīvā izskanējis 12. "Positivus" festivāls. Piedāvājam ieskatu koncerta sākumā tapušajās fotogrāfijās.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notieka no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad bija "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".