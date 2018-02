Otrdien, 20. februārī, "Arēnā Rīga" koncertu sniedza pasaules slavu iemantojusī britu elektroniskās mūzikas grupa "Depeche Mode", kas Rīgā ar šovu viesojās "Global Spirit Tour" turnejas ietvaros.

Vērienīgā Ziemeļamerikas un Eiropas koncertturneja "The Global Spirit Tour" tika izsludināta, atzīmējot grupas 14. studijas albumu "Spirit". Albuma pirmo singlu "Where's The Revolution" pozitīvi novērtēja gan kritiķi, gan fani, slavinot to kā grupas "atgriešanos pie saknēm", savukārt britu mūzikas žurnāls "Mojo" raksturo "Spirit" kā "Hits pēc hita… "Depeche Mode" labākais albums daudzu gadu laikā!".

"Spirit" ir iekļuvis mūzikas Top 10 vairāk nekā 20 valstīs, to skaitā ASV un Apvienotajā Karalistē, savukārt viņu iepriekšējais studijas albums, 2013. gadā klajā nākušais "Delta Machine", nokļuva topu pirmajā vietā 12 valstīs visā pasaulē. Pasaules koncertturneja, kurā grupa devās pēc albuma iznākšanas, pulcēja vairāk nekā 2,5 miljonus viņu daiļrades cienītāju, tostarp arī fanus Latvijā, kad 2014. gadā viņi sniedza koncertu Rīgā, kas bija izpārdots vairākus mēnešus iepriekš.

Arī šoreiz pārpildīto "Arēnu Rīga" piedārdināja ovācijas un aplausi, kas pavadīja ik kompozīciju, starp kurām bija gan izslavētā albuma "Spirit" gabali, gan arī ikoniski "Depeche Mode" hiti no iepriekšējiem albumiem, piemēram, "Precious" un "It`s No Good".