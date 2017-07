Nedēļas nogalē, 21. un 22. jūlijā, jau ceturto gadu pēc kārtas Cēsīs mūzikas mīļotājus pulcēja brīvdabas festivāls " Fono Cēsis ", kas ir daļa no "Cēsis 811" svinībām un turpina kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju.

Otrajā dienā uz skatuves kāpa virkne atzītu pašmāju mākslinieku – "Comedy Latvia" jokdari, Čipsis un Dullais, Edavārdi, "Fish Art", Roberts Gobziņš un "Resnie Putni", bet vakaru ar jaudīgiem priekšnesumiem noslēdza apvienības "Satellites LV" un "Dzelzs Vilks". Savukārt par dejām līdz pat rīta gaismiņai rūpējās DJ Artis Dvarionas.

Kopā festivāls divu dienu garumā pulcēja 16 grupas un sešus dīdžejus. Par pirmās dienas vakara naglu ar spilgtu gaismu šovu kļuva Igaunijas apvienība "Ewert and The Two Dragons".

Portāls "Delfi" sadarbībā ar lietotni "LMT Straume" abas festivāla dienas piedāvāja tiešraidi no Cēsu pils parka, tādējādi arī mājās palicējiem sniedzot iespēju izbaudīt festivāla gaisotni un muzikālos priekšnesumus.