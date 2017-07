Otrajā apbalvošanas ceremonijā "Arēnā Rīga" paziņoti "Nāciju Grand Prix Rīga 2017" un 3. Eiropas koru olimpiādes otrās daļas uzvarētāji piecās konkursa kategorijās, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Latvijas kori saņēma vienu "Nāciju Grand Prix Rīga 2017" uzvarētāja titulu (Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest"), 10 zelta un vienu sudraba medaļu; Eiropas čempionu konkursā Latvijas koriem ‑ trīs 3. Eiropas koru olimpiādes čempiona tituli (Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest", Ķekavas mūzikas skolas bērnu koris, bērnu un jauniešu studija "Gaismiņa"), kā arī sešas zelta un divas sudraba medaļas. Savukārt atklātajā konkursā kori no Latvijas saņēma piecus zelta un astoņus sudraba diplomus.

Kopā visās 10 "Nāciju Grand Prix Rīga 2017" un 3. Eiropas koru olimpiādes kategorijās (pirmā un otrā daļa) kori no Latvijas saņēmuši trīs "Nāciju Grand Prix Rīga 2017" uzvarētāja titulus, 27 zelta un trīs sudraba medaļas, piecus 3. Eiropas koru olimpiādes čempiona titulus, 12 zelta un sešas sudraba medaļas, 13 zelta un 18 sudraba diplomus Atklātajā konkursā.

"Nāciju Grand Prix Rīga 2017" kategorijā "Sakrālā mūzika a capella" uzvarētājs ir Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" (diriģents Aleksandrs Brandavs). No Latvijas koriem zelta medaļas ieguva Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" (diriģents Aleksandrs Brandavs), savukārt sudraba medaļu - VEF Kultūras pils jauktais koris "Dzīne".

Kategorijā "Kamerkori / vokālie ansambļi" uzvarētājs ir vokālais ansamblis "Fortissimo", no Bulgārijas (diriģente Milena Dobreva). No Latvijas koriem zelta medaļas ieguva bērnu un jauniešu studija "Gaismiņa" (diriģente Dzintra Orba), "Anima Solla" (diriģente Mārīte Puriņa), vokālais ansamblis "Cantabile" (diriģents Toms Kazimirisaņecs) un "Taka" (diriģente Arta Jurgenovska).

Kategorijā "Bērnu kori" uzvarētāja titulu ieguva bērnu koris "Alye Parusa" no Krievijas (diriģente Elena Volodina). No Latvijas koriem zelta medaļas ieguva bērnu koris "Nošu planēta" (diriģentes Rudīte Tālberga un Anitra Niedre), meiteņu koris "Cantus" (diriģente Maruta Rozīte), Ķekavas mūzikas skolas koris (diriģente Vineta Litauniece), un bērnu koris "Via Stella" (diriģente Liene Batņa).

Kategorijā "Džezs, pops, šovu kori" uzvarētājs ir "Barnsley Youth Choir" no Lielbritānijas (diriģents Metjū Raits).

Kategorijā "Folklora ar pavadījumu" uzvarētāja titulu ieguva Igaunijas nacionālais meiteņu koris "LEELO" (diriģente Kūli Kīveta). No Latvijas koriem zelta medaļu ieguva meiteņu koris "Rīga" (diriģente Gunta Malēvica).

3. Eiropas koru olimpiādes Čempionu konkursa kategorijā "Sakrālā mūzika a cappella" čempiona titulu ieguva Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" (diriģents Aleksandrs Brandavs). No Latvijas koriem zelta medaļu ieguva Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" (diriģents Aleksandrs Brandavs), savukārt sudraba medaļu - kamerkoris "Cantus" (diriģenti Valdis Zeltkalns un Ieva Apsīte).

Kategorijā "Kamerkori/vokālie ansambļi" čempiona titulu ieguva bērnu un jauniešu studija "Gaismiņa" (diriģente Dzintra Orba). No Latvijas koriem zelta medaļas izcīnīja bērnu un jauniešu studija "Gaismiņa" (diriģente Dzintra Orba) un vokālā grupa "Imera" (diriģents Imants Točs), savukārt sudraba - "Vanema" (diriģents Tālivaldis Gulbis).

Kategorijā "Bērnu kori" par čempionu kļuva Ķekavas mūzikas skolas bērnu koris (diriģente Vineta Litauniece). No Latvijas koriem zelta medaļas ieguva Ķekavas mūzikas skolas bērnu koris (diriģente Vineta Litauniece) un Ogres mūzikas skolas koris "Cielaviņa" (diriģente Gunita Bičule).

Kategorijā "Džezs, pops, šovu kori" čempiona titulu ieguva "Barnsley Youth Choir" no Lielbritānijas (diriģents Metjū Raits). No Latvijas koriem zelta medaļu ieguva vokālais džeza ansamblis "Assembly Singers" (diriģents Einārs Verro).

Kategorijā "Folklora ar pavadījumu" čempiona titulu ieguva Igaunijas nacionālais meiteņu koris "LEELO" (diriģente Kūli Kīveta). No Latvijas koriem sudraba medaļu ieguva Rīgas Latviešu biedrības senioru koris "eReLBe" (diriģente Zaiga Lazdiņa-Radziņa).



Atklātā konkursa kategorijā "Sakrālā mūzika a cappella" no Latvijas koriem zelta diplomu ieguva kamerkoris "Cantus" (diriģenti Valdis Zeltkalns un Ieva Apsīte).

Kategorijā "Kamerkori/ vokālie ansambļi, viendabīgie" zelta diplomu saņēma "Taka" (diriģente Arta Jurgenovska), savukārt sudraba diplomus - sieviešu vokālais ansamblis "Guns" (diriģente Guna Agruma), vīru vokālais ansamblis "Stende" (diriģents Armands Ulmanis), sieviešu vokālais ansamblis "Undīne" (diriģente Sanita Šeflere) un kamerkoris "Amadeus" (diriģente Inga Dziļuma).

Kategorijā "Kamerkori/ vokālie ansambļi, jauktie" sudraba diplomu saņēma jauktais koris "Elpa" (diriģents Ainars Meness).

Kategorijā "Bērnu kori" zelta diplomus saņēma bērnu koris "Via Stella" (diriģente Liene Batņa) un Ogres mūzikas skolas koris "Cielaviņa" (diriģente Gunita Bičule). Savukārt sudraba diplomus saņēma bērnu koris "Nīca" (diriģente Līga Amerika-Ansiņa) un bērnu koris "Nošu spēles" (diriģente Adele Taurīte Tauriņa).

Kategorijā "Folklora ar pavadījumu" zelta diplomu saņēma meiteņu koris "Rīga" (diriģente Gunta Malevica), bet sudraba - sieviešu koris "Līga" (diriģente Maija Feldmane).

Kategorijā "Džezs, pops, šovu kori" kori no Latvijas nepiedalījās.

"Nāciju Grand Prix Riga 2017" un 3. Eiropas koru olimpiādē, kas 2017. gada 16. - 23. jūlijā notika Rīgā, konkursā "Eirovīzijas gada koris 2017" un Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā piedalījās vairāk nekā 150 koru un 10 000 dziedātāju no visas pasaules, kopumā pārstāvot kopā 39 nācijas.

Eiropas koru olimpiāde notiek reizi divos gados, tās ideja un mērķis ir caur dziesmu veicināt izpratni un mieru starp tautām, vienot cilvēkus no visas pasaules draudzīgā sacensībā. Pasākuma vienojošais moto: "Singing together brings nations together" – "Kopā dziedāšana savieno nācijas".