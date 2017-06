Koncertu klātienē vēroja aptuveni 50 000 skatītāju, vēsta raidsabiedrība BBC. To atklāja grupa "Mumford & Sons", pēc kuriem uz skatuves kāpa virkne citu zināmu mūziķu.

Trīs stundu ilgais koncerts noritēja pastiprinātos drošības apstākļos. 14 tūkstoši koncerta apmeklētāju bijuši arī Grandes koncertā Mančestras Arēnā.

Koncertā gūtie ienākumi tiks novirzīti 22. maija teroraktā cietušo atbalsta fondam.

Par savdabīgu miera un mīlestības himnu pēc notikušā terorakta Mančestrā kļuvis grupas "Oasis" britpopa ziedu laiku hits "Don't Look Back in Anger". No Mančestras nākušās grupas vienu no populārākajām dziesmām pūlis sāka spontāni dziedāt piemiņas pasākumā īsi pēc traģiskā notikuma, nu tā skanēja grupas "Coldplay" izpildījumā kā īpašs veltījums Arianai Grandei.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām Arianas Grandes koncertā uzspridzinājās terorists pašnāvnieks, laupot 22 cilvēku dzīvību.