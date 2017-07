14. jūlijā plkst. 12.00 apmeklētājiem vārtus vēra 11. "Positivus" festivāls, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisināsies Salacgrīvā, taču pirmie viesi festivāla Telšu pilsētiņā sāka apmesties jau 13. jūlijā.

Pirmie apmeklētāji pamazām "ieņem" festivāla teritoriju, ieturoties, iepērkoties, izmēģinot atrakcijas vai vienkārši slaistoties saulītē, novēroja portāls "Delfi".

14. jūlijā uz Positivus lielajām skatuvēm kāps tādi vārdi kā PIXIES, MAXÏMO PARK, JP COOPER, GRANDMASTER FLASH un daudzi citi. Frekvencē 94,1 FM no festivālā izveidotās radio studijas raidīt sāks pirmais pop-up radio Latvijas pasākumu vēsturē - SWH pop-up radio, savukārt visām Positivus norisēm un daudziem koncertiem līdzi sekot varēs kanālā 360TV un Shortcut lietotnē.

Uz festivāla galvenās, proti, "Lattelecom" skatuves 14. jūlijā uzstāsies igauņu folkgrupa "Trad.Attack!", britu alternatīvā roka apvienības "Nothing But Thieves" un "Maximo Park", kā arī piektdienas vakara galvenie mākslinieki - amerikāņu rokmūzikas dzīvās leģendas "Pixies".

Uz "Nordea" skatuves festivāla pirmajā dienā varēs redzēt pašmāju grupu "Baložu pilni pagalmi", dāņu apvienību "Get Your Gun", vienu no pamanāmākajām dziedātājām Ņujorkas alternatīvās mūzikas scēnā "Margaret Glaspy", ambiento popgrupu no Bostonas "Cigarettes After Sex", populārā hita September Song autoru "JP Cooper" no Lielbritānjas un hiphopa leģendu, amerikāni "Grandmaster Flash".

Savukārt "Electric Room" skatuve šonakt pulcēs virkni spožu dīdžeju - beļģu izcelsmes producentu "Aeroplane", izcilo MPC sampleri "AraabMUZIK" no ASV, DJ Nova no Igaunijas, kā arī "Makree" un DJ RUDD no Latvijas.

Palladium skatuvi atklās "Tallinn Music Week" mākslinieki, igauņu puišu grupa "Beyond Beyond" un reperu duets "Okym & Tiiu", kam sekos pašmāju mūziķi un apvienības - "Ezeri", "Chris Noah", Edavārdi, "Singapūras Satīns" un "Bandmaster".

Priežu pakājē izvietotā "Dabas skatuve" piektdienā priecēs ar Rīgas Improvizācijas teātra uzstāšanos, kā arī konkursa Zelta kaija galvenās balvas ieguvēju koncertu. Turpat uzstāsies arī viens no vadošajiem jaunās paaudzes Latvijas džeza ģitāristiem Matīss Čudars, grupas "Polifauna", "Mad Ant" un "Kosmodisk", kā arī DJ Oriole & VJ Linda Konone.

Bagātīga kino programma būs skatāma "Shortcut" kinoteātrī, kur demonstrēs tādas filmas kā "Ātrie igauņu puiši" (2017), "Vienu biļeti, lūdzu" (2017), "Inside Llewyn Davis" (2013). "La La Land" (2016), "What nobody can see" (2016), "The Happy Film" (2016), "Everybody Misses Pranas Ivanauskas" (2016), "Undercurrent" (2016) un "Spring Breakers" (2012).

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.