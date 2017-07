Šogad festivālā "Positivus" otrajā dienā kā pirmie māksliniekiem uz "Nordea" skatuves kāpuši Lietuvas mūziķi "Daddy Was A Milkman" un solo mākslinieks "L.A. Salami" ar pavadošo grupu, savukārt uz "Palladium" skatuves izskanējusi igauņu māksliniece Lepatriinu.

Kopš "L.A Salami" pirmā singla izdošanas apritējuši vairāk nekā pieci gadi, bet ietekmīgais mūzikas žurnālists Bobs Boilens "L.A. Salami" 2016. gadā izdoto albumu "Dancing With Bad Grammar" nosaucis kā vienu no desmit saviem mīļākajiem pērnā gada veikumiem.

Savukārt igauņu dziedātāja Lepatriinu klausītājus priecēja ar tirkīzzilas ukuleles muzikālo skanējumu. Mūzikas mediji raksta, ka jaunajai māksliniecei esot 20 gadu skatuves pieredze.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.