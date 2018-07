Ar koncertiem, dejām un dažādiem citiem priekšnesumiem svētdien, 22. jūlijā, Salacgrīvā turpinās "Positivus" festivāls. Šogad festivāla apmeklētājus lutina īpaši vasarīgi laikapstākļi, tāpēc daudzi "Positivus" ballētāji atspirdzinājumu meklē jūrā. Tāpat festivāla pievienotā vērtība ir norises vieta – Salacgrīvas zvejnieku parks ar ainaviski skaistu kāpu zonu un jau tradicionālajiem šūpuļtīkliem, kas kļuvusi gan par iecienītu atpūtas, gan fotomirkļu tveršanas vietu.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".