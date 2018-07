Sestdienas, 21. jūlija, vakarā Salacgrīvā turpinās 12. "Positivus" festivāls. Vakarpusē koncerti notiek jau uz visām festivāla skatuvēm, pulcējot vairākus tūkstošus fanu. Par vētrainu ballīti parūpējās grupa "Singapūras satīns", taču līksmības netrūkst arī pie citām festivāla skatuvēm. Piedāvājam spilgtāko kadru izlasi ar "Positivus" festivāla apmeklētājiem pie lielākajām skatuvēm.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".