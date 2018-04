Atbalstītāju, fanu un tuvinieku pulkā sava jaunākā albuma "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" iznākšanu 24. aprīļa vakarā nosvinējusi grupa " Prāta vētra ". Pirmais ieskaits jaunā albuma materiālā notika nelielā koncertā tirdzniecības centrā "Spice", bet jau no 25. aprīļa albums būs pieejams ikvienam grupas daiļrades cienītājam.

Albuma tapšanas sākums meklējams pirms nepilna gada, kad grupas dalībnieki un producenti sanāca kopā, lai radītu "Puisēnu, kas sit skārda bungas". Albums ierakstīts trīs dažādās vietās – Rīgā, Ikšķilē un Stokholmā un, kā ierasts, tam ir trīs versijas – latviešu, krievu un angļu. Visu albumā iekļauto dziesmu autori ir grupa "Prāta vētra", Ingars Viļums un albuma producenti – zviedri Povels Olsons un Davids Larsons. Atsevišķās dziesmās savu roku ir pielikuši arī Arnis Račinskis un Sergejs Timofejevs. Albumu plānots izdot arī vinila formātā.

Viens no albumu raksturojošiem lielumiem ir prieks – prieks radot dziesmas, prieks sadarbojoties, prieks dziedot un spēlējot, prieks, esot kopā ar draugiem kopš bērnudārza laikiem, albuma noskaņu ieskicē tā veidotāji.

Albuma noformējumā ir izmantotas slavenā nīderlandiešu fotogrāfa Antona Korbīna fotogrāfijas, kurš ir arī albuma vāciņa dizaina autors.

Jau ziņots, ka šī gada vasarā grupa dosies Latvijas koncertturnejā jeb "Skārda bungu" tūrē. Tā norisināsies piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī un Rīgā. Savu dalību tūres koncertos kā īpašie viesi ir apstiprinājuši jaunās latviešu grupas "Sudden Lights" puiši, kurus plašāka publika pamanīja šī gada konkursā "Supernova". Grupa ar īsu priekšnesumu uzstājās arī prezentācijas pasākumā.

Jauno albumu "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" 24. aprīlī no pulksten 17.00 var iegādāties tikai t/c "Spice" info centrā, bet no 25. aprīļa, visā Latvijā.

Savukārt no 25. līdz 29. aprīlim, iegādājoties vismaz trīs biļetes uz grupas "Prāta Vētra" vasaras koncerttūri, jauno albumu "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" var saņemt dāvanā.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties www.ekase.lv, t/c "Spice" informācijas centrā un pilsētu kultūras namu kasēs.