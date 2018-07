Kā atzīst "Prāta Vētra" menedžmenta vadītāja Aija Auškāpa, tas ir brīnišķīgi, ka koncerta rīkošana sakritusi ar Valmieras 735. gadadienas svinībām. "svētku gaisotnē koncerts izdevās īpaši pacilājošs," pauž grupas menedžere.

"Prāta vētra" arī šoreiz bija parūpējusies par pārsteigumiem. Pēc Jelgavas koncerta daudzi skatītāji izteica vēlēšanos koncertā dzirdēt dziesmu "Spogulīt, spogulīt" – grupas dalībnieki ņēma to vērā un Valmierā Jāņa Jubalta izpildītais hits tika uzņemts ar neviltotu sajūsmu. Viesu statusā šoreiz iejutās saksofonists un džeza mākslinieks Deniss Paškevičs ar virtuozu solo partiju, kā arī Arstarulsmirus, kā viens no dziesmas "Tur kaut kam ir jābūt" izpildītājiem. Uz skatuves Valmierā kāpa arī koncertturnejas oficiālie viesi "Sudden Lights", "Prāta Vētras" gospeļkoris un viesmūziķi no Zviedrijas – Povels Olsons (Povel Olsson) un Magnus Nīlsons (Magnus Nilsson).

Pēc pirmajiem diviem koncertiem apmeklētāji atzinīgi novērtējuši uz skatuves ekrāniem redzamās videografikas – to autori ir "Prāta vētras" videoklipu režisors Papa Chi un bundzinieks Kaspars Roga, kuri kopā ar komandu videoekrānu saturu gatavoja gandrīz trīs mēnešus, kā aktierus piesaistot arī pašus grupas dalībniekus.

Jau pēc nepilnas nedēļas, 3. augustā, "Skārda bungu tūre" turpināsies Reņķa dārzā Ventspilī, 11. augustā Daugavpilī, bet 17 .augustā noslēgsies ar koncertšovu Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties www.ekase.lv, TK "Spice" informācijas centrā un pilsētu kultūras namu kasēs.