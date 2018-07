Ar Eseksas elekropanku "The Prodigy" uzstāšanos noslēgusies "Positivus" festivāla otrā diena. Enerģiskais un ugunīgais koncerts bija sestdienas, 21. jūlija, koncertu programmas kulminācija, piedāvājot 90. gadu "big beat" paraugstundu vairākiem tūkstošiem klausītāju.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".